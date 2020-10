Horeca Meierijstad mag winterterras opzetten; de gemeente gaat niet moeilijk doen

MEIERIJSTAD - Een overkapping of scherm zodat bezoekers ook in de winter een terrasje kunnen pakken? De gemeente Meierijstad gaat er niet moeilijk over doen. Die wil deze winter soepel zijn voor horecaondernemers.

Een beetje groter terras dan normaal mag al in Meierijstad, sinds de horeca op 1 juni weer open ging. Zodat de tafels en stoelen wat verder uit elkaar gezet kunnen worden om de 1,5 meter afstand te waarborgen. De gemeente verleende aan tientallen horecaondernemers een lokale ontheffing voor hun terras, zoals in de Molenstraat in Veghel waar zelfs een deel van de straat op bepaalde tijden gebruikt mag worden. Die ontheffingen waren officieel geldig tot 1 november. Maar de gemeente verlengt deze in ieder geval tot 1 april 2021. Ook geeft zij aan dat horecaondernemers hun terrassen mogen overkappen, of anderszins aanpassen, zodat mensen beschut kunnen zitten. Daar gaat de gemeente niet moeilijk over doen.

,,De horeca heeft fors omzet moeten inleveren in het afgelopen half jaar en het eind is nog niet in zicht. We willen deze ondernemers faciliteren om de winter door te komen", zegt wethouder Harry van Rooijen. ,,Samen met het centrummanagement en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben we gekeken wat daarbij helpt. Daar zijn we goed uitgekomen.”

Wel eerst advies halen bij de gemeente

Horecaondernemers die hun terras willen aanpassen, moeten wel eerst contact opnemen met de gemeente. Die geeft dan een advies over welke vergunningen eventueel aangevraagd moeten worden en wat de ondernemer hiervoor moet doen. Er wordt namelijk wel gekeken naar de constructie van de overkapping: is die brandveilig en stevig, bijvoorbeeld bij sneeuw. Ook moeten de terrassen toegankelijk blijven voor mensen met een beperking.

Voor parasols en terrasheaters die niet vast in de grond staan is geen vergunning nodig. Daarin adviseert de gemeente: 'Terrasverwarming moet zo energiezuinig mogelijk zijn en zuinig gebruikt worden. Dat betekent dat die alleen aan is als er gasten zijn en bij voorkeur LED is. Er zijn ook alternatieven voor centrale terrasverwarming, bijvoorbeeld warmtekussens’. Muziek op de terrassen is niet zomaar toegestaan.