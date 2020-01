Horeca Uden: ‘Parkeren op de Markt moet blijven’

Klompen­rock gaat naar Nistelrode, samen met nieuw festival Party Rush

8 januari NISTELRODE - Manege ‘Stal het Kantje’ in Nistelrode is over ruim twee weken dé festivallocatie van de regio. Vrijdag 24 januari strijkt Party Rush er neer, een nieuwe festival vol feestmuziek. Een dag later volgt Klompenrock dat tot vorig jaar thuis was in een tent op Vorstengrafdonk bij Oss.