Horecaman Gert Jordaans begeeft zich nu ook buiten Oss: Eethuis Van Son en cafetaria 't Durp in Schaijk

SCHAIJK/OSS - Eethuis Van Son en cafetaria 't Durp, aan de Schutsboomstraat 2 in Schaijk krijgt per 1 september drie nieuwe eigenaren. Erik van Dijk en zijn vrouw Yvonne hebben de zaak verkocht aan Gert Jordaans uit Oss en zijn twee compagnons Bart Bernsen en Luuk Vos.

Het is de bedoeling dat een van de twee laatstgenoemden het Eethuis in Schaijk gaat leiden en de ander het Friethuys in Oss, ook eigendom van het drietal. Dat Eethuis is in Schaijk en omgeving is al jarenlang een begrip, met name vanwege de zelfgemaakte kroketten.

Kees van Son

De zaak werd begin jaren zeventig als cafetaria gestart door Schaijkenaar Kees van Son, die al een zaak had op Herperduin. Later werd het bedrijf overgenomen door zijn zoon Tiny van Son. In de zaak op Herperduin werkte ook Erik van Dijk. Hij ‘verhuisde’ in 1987 naar de cafetaria van Tiny van Son in het dorp.

Ruim veertig jaar in de horeca

In 1988 werd de zaak uitgebreid met een restaurant en twaalf jaar later, in 2000 nam Erik van Dijk, samen met zijn vrouw Yvonne, het Eethuis over toen Tiny van Son stopte. Nu, ruim twintig jaar later, houdt ook het echtpaar Van Dijk het voor gezien. ,,Ik werk al ruim veertig jaar in de horeca en ik vind het welletjes", zegt Van Dijk (55). ,,We zijn nu nog allebei gezond.” Wat hij na 1 september gaat doen zegt hij nog niet te weten.

Personeel

Het personeel, vier fulltimers en elf parttimers, blijft gewoon in de zaak werken. Of de naam Van Son ook onder de nieuwe eigenaren gehandhaafd blijft, zegt Jordaans nog niet te weten, al blijft het pand eigendom van Tiny van Son.

We kregen een tip

De reden dat Jordaans zich nu buiten Oss begeeft verklaart hij met de opmerking dat uitbreiding in de toekomst wenselijk is. ,,En we kregen een tip dat deze zaak in Schaijk te koop kwam.”