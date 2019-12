Hotel op 35 meter hoogte is schrikbeeld voor buurt

Uden on Ice krijgt vorm

16:53 UDEN - De Markt in Uden raakt zachtjesaan in winterse sferen. Maandag, na afloop van de weekmarkt, is de opbouw begonnen van ‘Uden on Ice’. Volgens de organisatoren hét winterevenement in de regio. Wat betreft grootte van de ijsbaan, aanvullend vermaak zoals de icetube-baan en in de horecatent en het aantal bezoekers zou dat best eens kunnen kloppen.