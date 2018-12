Hotel op silo's in Veghel wordt langzaam realiteit; bouw mogelijk door kraan in silo

Stel je voor. Je wandelt over de Noordkade, langs restaurant Wittern en bioscoop Industry naar de silo’s. Je loopt via een trap de verhoogde entree van het hotel in. De foyer bevindt zich tussen de drie rijen van vijf silo's. Je blik wordt omhoog getrokken, de ruimte tot het bovengelegen hotel lijkt oneindig groot. Via een panoramische lift ga je omhoog, je komt uit in een binnentuin en de hogere foyer. Er is een bistro en ontbijtzaal met grandioos uitzicht over de Zuid-Willemsvaart en de erachter gelegen havens. Ook op je hotelkamer kijk je uit over de haven, over Veghel centrum, richting de Amert of de Bloemenwijk.