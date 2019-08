Hotel Veghel met kleine ingrepen opnieuw geschikt voor zorg

Daarmee krijgt het hotel aan het Stadshuisplein in Veghel opnieuw een zorgfunctie. Het pand staat nog altijd bekend als het ‘Oranjehotel’ dat daar jaren gezeten heeft. In 2004 ging dat failliet, waarna oprichter Gerard van den Berg er Zorghotel Veghel startte, een plek voor revalidatie met 35 kamers. Zorgorganisatie Pantein nam het Zorghotel in 2012 over, maar trok twee jaar later de stekker eruit. Er was grote concurrentie van andere zorghotels, waaronder Udens Duyn, en Pantein wilde zich alleen richten op zorg aan huis. Dat betekende het einde van het eerste zorghotel van Brabant. De keten Fitland nam het over onder de naam Hampshire Hotel Fitland Veghel. Het hotel werd geëxploiteerd door De Vrije Teugel in Uden, net als Fitland eigendom van Maarten van Kempen. De naam in Veghel werd veranderd in Teugel Resort Veghel.