Hotelbranche voelt meer van arbeidsmigranten dan van Maashorst

Volkel wil denktank opzetten voor invulling lege kerk

12:30 VOLKEL - Hoewel Volkel de kerk voor zeker vijf jaar ‘in de mottenballen’ wil stoppen, houdt het denken over de toekomst van het gebouw niet op. Via een brede denktank met vertegenwoordigers uit het hele dorp zou nu alvast nagedacht moeten worden over een andere invulling van het lege Rijksmonument.