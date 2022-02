Houd de dief! Jeugdige politieagenten bestrijden misdaad en overtredingen in Udense wijken

‘Houd de dief!’ klinkt het op de Kerkakkerstraat in Uden, wanneer een vrouw van haar handtas beroofd wordt. De dief schiet er als een speer vandoor. Lisa van de Wal (10), Kate van de Ven (8) en Lisa van Overbeek (9) rennen onmiddellijk achter haar aan. Al vrij snel wordt ze aangehouden door de politiekids. ,,Maar dit is écht mijn tas”, zegt de dief en probeert er nog onderuit te komen. Maar de meisjes laten zich niet ompraten. ,,Nee hoor, ik heb u zelf gezien!”, zeggen jonge agenten. Ze pakken de tas uit de handen van de dief en geven deze terug aan de rechtmatige eigenaar.

Als echte politieagenten op pad

Dat was één scenario woensdagmiddag in Uden. In groepjes van drie gingen kinderen de straat op om hun vaardigheden - die ze in november en december hebben geleerd - op de proef te stellen. Op tien plekken in de wijk Bogerd-Vijfhuis in Uden waar iets gaande was, mochten de kinderen net als échte politieagenten optreden, zoals hardrijdende auto’s aan de kant zetten, een vechtend duo uit elkaar halen of een verwarde vrouw helpen die de weg kwijtgeraakt is.

Quote Wij willen kinderen een hoop vaardighe­den meegeven Petra de Vin

Het Project Politiekids startte in november en bestaat uit zestien trainingen. Dat zijn bijvoorbeeld conditietrainingen, trainingen over gezondheid, lifestyle en stevig in je schoenen staan. 27 kinderen doen hieraan mee. Ze zitten in de groepen 5, 6 en 7 en komen onder andere uit de Bogerd-Vijfhuis, maar ook uit andere wijken in Uden. ,,Wij willen kinderen een hoop vaardigheden meegeven die ze nodig kunnen hebben in hun verdere leven, zodat ze weerbaar zijn”, zegt Petra van de Vin, coördinator van Kindcentrum Aventurijn.

De casussen zijn gebaseerd op scenario’s waar politieagenten in hun dagelijkse werk mee te maken krijgen. Voor de ‘Vossenjacht’ worden deze door ouders nagespeeld. ,,We vinden de betrokkenheid van de ouders heel belangrijk. Het moet niet alleen leuk zijn om op woensdagmiddag zo’n training te volgen, maar het is ook goed dat kinderen thuis het gesprek aangaan met hun ouders en het belang ervan inzien.”

Tekst loopt door onder de foto: Negatief daglicht?

Volledig scherm Aan de Aalstweg doen leerlingen Jalisa (langste met pet), Anna en Lynn (blonde) een snelheidscontrole samen met agent Ilse de Lange. Bestuurder Jamie Verrips reed te snel en had ook nog eens geen legitimatie bij. Daarom werd ze gefouilleerd. © Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

Pas op, politie zet je eruit

Maar het is ook om te laten zien dat de politie niet alleen maar boeven in de gevangenis zet of boetes uitdeelt. ,,Als je in de supermarkt loopt, zie je soms een kind vervelen. Dan zeggen ouders: ‘Pas maar op, want de politie zet je eruit.’ Zo worden we in een negatief daglicht gezet, maar dat is het niet alleen”, zegt Ilse de Lange, wijkagent in Uden. ,,We willen kinderen helpen om niet in de verleiding te komen dingen te doen die volgens de wet niet mogen. Daarom willen we deze leeftijdsgroepen extra weerbaarheid geven en leren nee te durven zeggen of een melding durven te maken als er iets gebeurt.”

Volledig scherm De politiekids aan het werk in Uden, met hulp van de echte politie. © Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie

Volledig scherm Leerlingen Jalisa (langste met pet), Anna en Lynn (blonde) houden vechtersbazen Rob en Marc uit elkaar bij de Molen van Jetten. © Jeroen Appels/Van Assendelft Fotografie