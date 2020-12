Houdoe kinderen, tot over vijf weken!

,,Het is een hele rare dag vandaag", zegt directeur Debbie Boeijen van basisschool De Vlieger in Volkel. Nog een paar uur en dan ziet ze de ongeveer 175 leerlingen vijf weken lang niet meer. Dan wordt het weer stil in de gangen en lokalen, is het gemis van het gegil, gelach en de drukte bijna voelbaar.

Aan de geplande kerstviering is maandagavond na de boodschap van de premier nog snel een andere draai gegeven. ,,We hebben iedereen in een mail opgeroepen vandaag in z'n mooiste kleren naar school te komen, we hebben de traktaties van de kerstviering opgegeten en met de muziekdocent kerstliedjes gezongen", vertelt Debbie Boeijen. ,,Maar eerst hebben we de kinderen uitgelegd wat er de komende weken gaat gebeuren. Dat we, net als in maart, weer via de computer les gaan geven.” Hoe vonden de kinderen dat? ,,Aan de hogere groepen kun je het beter uitleggen dan aan de jongste leerlingen.”