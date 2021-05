Huis in Hezelaarstraat heeft nog altijd littekens van de Tweede Wereldoorlog

Woningcor­po­ra­tie mag huur opzeggen na schietinci­dent waarbij kickboks­trai­ner omkwam, buurt is nog ongerust

26 mei UDEN - Woningcorporatie Area mag de huur opzeggen van de man die in augustus vorig jaar betrokken was bij het schietincident in Uden waarbij kickbokstrainer Stef Muller werd doodgeschoten. De rechtbank in Den Bosch heeft dat bepaald. Belangrijk argument voor de rechtbank is dat de buurt bang is voor nieuwe wraakacties als de man met zijn gezin zou terugkeren.