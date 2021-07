Huisarts Franca Zegers uit Uden stopt: ‘Beter maken is mooi, gezond houden is beter’

Jarenlang hield ze als huisarts haar patiënten voor: leef bewust en leef gezond. Maar intussen jakkerde Franca Zegers (50) zelf ook maar door in haar drukke praktijk. De gedachte om samen met man en kinderen naar het buitenland te gaan, speelde al langer. Maar haar praktijk was haar levenswerk en dat laat je niet zo maar los. Corona gaf haar het laatste duwtje om het roer radicaal om te gooien. Per 1 juli is ze gestopt met haar praktijk, wat de toekomst gaat brengen is nog ongewis.