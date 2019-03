Huisarts Van den Burgt verdoofd van aandacht op afscheidsreceptie

Balie Uden wordt mogelijk vriendelij­ker en gastvrijer

15:54 UDEN - De gemeente Uden gaat kijken hoe de balie in het gemeentehuis aangepast kan worden zodat burgers wat vriendelijker en gastvrijer ontvangen worden. Wethouder Ingrid Verkuijlen kondigde dat aan in reactie op vragen die de PvdA had gesteld.