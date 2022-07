Huizen Heuvelstraat Nistelrode plat voor appartementen

Zomerserie Personeel vocht zich door coronagol­ven heen; ‘Gelukkig is het oude normaal terug in Huize Sint Petrus’

BOEKEL - Het was zwaar de afgelopen jaren in het Boekelse zorgcentrum Sint Petrus. ,,Gelukkig zijn alle beperkende maatregelen verdwenen en is het oude normaal terug”, zegt teammanager zorg en welzijn Arjan van Herwaarden.

28 juli