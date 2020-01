Huizen in Veghel-Zuid klaar, nu meer woningbouw elders in Veghel

De Hoogstraat in Veghel, de Spoorlaan, het voormalige lts-terrein, Veghels Buiten. Er zijn nog meer plekken waar woningcorporatie Area dit jaar aan de slag gaat met het bouwen van nieuwe woningen. Het zijn stuk voor stuk kleine bouwprojecten, die symbool staan voor de nieuwe manier van werken van de woningcorporatie. Meerdere kleinschalige projecten in één aanbesteding, in plaats van hele woonwijken uit de grond stampen. De woningcorporatie moét het wel doen op deze manier. Area heeft grote moeite met het vinden van bouwlocaties voor sociale huurwoningen en eigen grond heeft de gemeente nauwelijks. Wel is er een groot tekort huurwoningen. ,,De behoefte aan woningen blijft. We willen daarom graag met de gemeente weer verder praten over wat we op de lange termijn, en over drie of vier jaar gaan doen", zegt directeur Jan van Vucht van Area.