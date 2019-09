Hulp, en géén pepperspray of handboeien voor verwarde mensen in Veghel en omgeving

Daar zit -ie weer, op het bankje op het plein, de man die zo slecht voor zichzelf zorgt. Dronken, in zichzelf gekeerd. Boos mompelend. En er hangt al de hele middag jeugd om hem heen.



Die dagen hem uit, jennen een beetje. Hij schreeuwt soms wat onverstaanbaars naar ze, slaat om zich heen. Buurtbewoners die de situatie niet vertrouwen, bellen de politie.



De twee nieuwe wijk-GGD’ers van de gemeente Meierijstad, Cyriel Bruins en Karin van Dorst, krijgen dit soort situaties dagelijks op hun bordje. Als wijkbewoners de politie bellen over iemand die verward gedrag vertoont, dan schakelt de politie in Meierijstad nu Bruins en Van Dorst in. Ook woningcorporaties, de gemeente en zorgorganisaties zoals de GGZ kunnen nu bij hen terecht.



De twee hebben jarenlange ervaring in de zorg. Van Dorst werkte onder andere op de spoedeisende hulp, op psychiatrische afdelingen, werkte met probleemgezinnen en bij Novadic Kentron. Cyriel Bruins was jarenlang psychiatrisch verpleegkundige bij de GGZ.



De nieuwe aanpak met wijk-GGD’ers werd in 2015 voor het eerst gestart in Vught. Het bleek zo succesvol dat al snel meer gemeenten volgden. Bij overlast of bedreigende situaties wordt normaal gesproken de politie ingeschakeld, maar een verward persoon heeft hulp nodig, geen handboeien of pepperspray. De wijk-GGD’er biedt die zorg door op meldingen af te gaan, de zaak te de-escaleren en te zorgen dat de verwarde persoon de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft.