Hulpdiensten lanceren campagne tegen vuurwerkoverlast: ‘Boodschap zal goed overkomen’

Het dorp van Wilbert Donkers, voorzitter van de voetbal­club, mist het plichtsbe­sef bij de jeugd

28 december VENHORST - Wilbert Donkers is 49 jaar, geboren in Oijen en opgegroeid in Boekel. Hij woont alweer 23 jaar in Venhorst, werkt als operationeel manager bij Agro Pest Control in Bladel. Daarnaast is hij voorzitter van de voetbalclub RKSV Venhorst, actief bij Harmonie EMM en bij de pronkzitting commissie van de Knöllekes in Boekel. In zijn vrije tijd tennist hij en kijkt hij graag naar voetbal en Formule 1.