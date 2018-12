Hulpdiensten rukken uit voor dregactie in vijver: halen brandend LED-lampje uit het water

VEGHEL – Hulpdiensten zijn maandagavond uitgerukt nadat een voorbijganger een fel oplichtend lampje in een vijver aan de Bundersweg in Veghel had waargenomen. Het licht bleek na een grote dregactie afkomstig van een LED-lampje.

Agenten probeerden in eerste instantie het voorwerp uit het water te dreggen. Toen dit mislukte werden ook de brandweer en uit voorzorg een ambulance opgeroepen. De Veghelse brandweer nam de dregactie over, maar kreeg het voorwerp ook niet uit het water gevist. De inmiddels gearriveerde duikers uit ’s-Hertogenbosch gingen te water gegaan en haalden niet veel later een brandend LED-lampje uit het water.

,,We hebben het zekere voor het onzekere genomen”, licht bevelvoerder Jan-Hein Opheij toe. ,,Je mag er niet vanuit gaan dat er niets aan de hand is en dat er geen fiets of scootmobiel aan het lampje vastzit. Eén ding is zeker, in die vijver brandt normaliter geen licht.”

