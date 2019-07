Hulphonden in spe snuffelen in Uden alvast aan een echt ziekenhuis

VIDEO Vuurwapen uit het water gevist in Veghel, vermoede­lijk gebruikt bij overval Kruidvat: ‘We hebben beet’

20:06 VEGHEL - Duikers hebben dinsdagavond volgens omstanders een vuurwapen uit het water gehaald bij de Kwarteldonk in Veghel. Het vermoeden bestaat dat het wapen is gebruikt bij de overval op het Kruidvat in De Bunders eerder deze dag.