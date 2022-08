Hutten timmeren? In Veghel metselen de kinderen tijdens de kindervakantieweek

Het metselen is een initiatief van Bouwbedrijf Van de Ven, die vier enthousiaste gepensioneerde metselaars bereid heeft gevonden om de hele dag in de volle zon muurtjes te bouwen. Is er eentje klaar, dan gaat ie om en mag de volgende aan de slag met de troffel. ,,Van de Ven wil metselaars en dit is een ideale manier om het vak te promoten”, zegt Ed van Uden van Bouwdorp. En het is een hit: of ze nu vier of twaalf jaar oud zijn, kinderen staan er voor in de rij.