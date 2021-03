Huub van der Heijden (71) gaat na een halve eeuw nog steeds fluitend naar het werk: ‘Bankhangen kan altijd nog’

Het was net na zijn diensttijd, toen Van der Heijden hoorde dat Cranen in Heeswijk-Dinther extra mankracht zocht. Solliciteren was eigenlijk gewoon een logische stap voor hem. ,,Mijn oudste broer had de boerderij al overgenomen, zelf had ik een diploma van de lts als monteur en ervaring opgedaan bij Jos van Boxtel in Berlicum.’’ Dat hij 50 jaar later nog steeds auto’s en vooral vrachtauto’s opknapt, vindt Van der Heijden zelf heel normaal. ,,Ze hebben weleens gevraagd of ik wilde stoppen, maar zolang ik het leuk vind, blijf ik het doen.’’