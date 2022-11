Huurwoningen en betaalbare koop in plaats van tweekappers in Zwarte Molen Nistelrode

NISTELRODE - Zes twee-onder-een-kapwoningen in nieuwbouwplan Zwarte Molen in Nistelrode zijn geschrapt om plaats te maken voor huurwoningen en betaalbare koop. Het college van B en W van Bernheze heeft hiervoor een aanvullend contract afgesloten met ontwikkelaar De Meierij bv.

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over een deel van de woningbouw in het plan Zwarte Molen in Nistelrode. In dit deel komen zo’n 130 woningen in plaats van de eerst geplande 109.

Van die 130 zijn er 22 rijtjeshuizen, waar eerst zes tweekappers ingetekend waren. 12 van die 22 rijtjeshuizen zijn gereserveerd voor middenhuur (tot 1000 euro per maand), 9 voor betaalbare koop (tot 355.000 euro).

Er is niet alleen ruimte gemaakt voor meer sociale woningbouw door de zes grotere en duurdere huizen te schrappen maar ook door een efficiëntere inrichting van het plan, volgens het college.

Zelfbewoningsplicht

Deze extra huurwoningen gaan naar een particuliere verhuurder. In het contract ligt vast dat ze ten minste vijftien jaar voor de huur beschikbaar blijven. Ook is in het nieuwe contract een zelfbewoningsplicht opgenomen en een anti-speculatiebeding, zodat de woningen niet snel doorverkocht kunnen worden. Deze bedingen waren niet opgenomen in de oorspronkelijke overeenkomst uit 2018.

Fase 2 van nieuwbouwwijk Zwarte Molen in Nistelrode is inmiddels volledig gerealiseerd. Er staan 85 nieuwe woningen in totaal. Daarvan zijn er 15 sociale huurwoningen die de ontwikkelaar heeft verkocht aan Woningcorporatie Mooiland. 37 rij en twee-onder-een-kapwoningen zijn door de ontwikkelaar aan particulieren verkocht. En 33 kavels voor vrijstaande woningen zijn verkocht door de gemeente.

Fase 3 is nu bouwrijp. Hierin gaat het om 52 woningen, waaronder 6 sociale huurwoningen die Mooiland gaat verhuren en de 12 extra woningen in de middenhuur van een particuliere verhuurder. De gronden draagt de gemeente binnenkort over aan de projectontwikkelaar zodat de bouw kan starten.