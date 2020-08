Hyperambitieus plan voor vijf a zes nieuwe dorpen in de Peel: ‘Een droom moet je een keer beginnen’

OM: Veghelse moeder waste geld wit dat haar zoon verdiende als loverboy

8:23 DEN BOSCH/VEGHEL - In een blouse in haar kledingkast bewaarde een 55-jarige Veghelse 4580 euro. Dat geld was volgens het Openbaar Ministerie eigendom van haar zoon Jamil F., de veroordeelde loverboy die zijn 20-jarige vriendin dwong te werken in de prostitutie. Officier van justitie I. Masselink vindt dat de vrouw schuldig is aan 'witwassen'.