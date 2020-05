Idee: een herdenkingsbos voor overledenen corona in Meierijstad

Haar vader Piet van der Velde was een actieve man in het Veghelse verenigingsleven. Hij was mede-oprichter van het carnaval en was betrokken bij de Sinterklaasintochten. ,,Een man met enorm organisatorisch vermogen voor de gemeenschap in Veghel", stelt Karin van der Velde. Maar toen hij begin april op 93-jarige leeftijd stierf aan het coronavirus, kon slechts een beperkte groep mensen afscheid van hem nemen. Het was een afscheid in stilte.