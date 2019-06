Ieder dorp zijn eigen verhaal van Operatie Market Garden

De Koeveringse Molen, op het punt waar Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode samensmelten, wordt niet meer herbouwd, zo werd deze week bekend. Na tien jaar zijn de plannen om de plat gebombardeerde molen terug te bouwen wegens geldgebrek van de baan. Is het toeval dat historicus Frans Govers uit Uden juist nú met nieuwe informatie komt over wat er zich afspeelde bij die molen in die heftige oorlogsdagen? Toen hij op verzoek van Cultuurkade educatie nogmaals in zijn archieven dook, herinnerde Govers zich een dagboek dat hij in de jaren tachtig gekregen had. ,,Het had al die jaren in mijn kast gestaan. Het speelt zich af in de september- en oktoberdagen in 1944. Het trok als een magneet aan me.”