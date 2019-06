Iedereen in de regio kan nu een ‘stukje Bernhoven’ kopen

UDEN/OSS - Van patiënt tot bedrijf, iedereen in de regio Oss-Uden-Veghel kan vanaf nu een ‘stukje Bernhoven’ kopen. En wel in de vorm van obligaties. Het ziekenhuis mikt op deze manier op nog meer binding met de regio maar wie het alleen voor de 4 procent rente doet is ook welkom.

Ziekenhuis Bernhoven is stapsgewijs bezig om via de uitgifte van obligaties vreemd vermogen binnen te halen. Sinds vorig jaar kan het personeel al een heel klein beetje mede-eigenaar worden via obligaties. Zo’n 70 procent van alle specialisten, verpleegkundigen en medewerkers doet mee aan de regeling waarbij iedereen jaarlijks een gratificatie krijgt in de vorm van een converteerbare obligatie van 100 euro. Daarnaast kan iedereen extra obligaties kopen van 500 euro per stuk. Eind vorig jaar kocht het personeel voor 250.000 euro aan obligaties.

Verzorgingsgebied

Volgens plan acht het ziekenhuis de tijd nu rijp om ook mensen van buiten Bernhoven die mogelijkheid te bieden. ,,Het is voor iedereen die zich betrokken voelt bij Bernhoven”, zegt woordvoerster Stella van Emmerik. ,,Inwoners, bedrijven, patiënten of huisartsen uit de regio, alles kan. We hebben al gehoord van een opa die voor elk kleinkind een obligatie wil kopen.” Voorwaarde is wel dat de kopers wonen of gevestigd zijn in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Wie daarbuiten woont, mag alleen instappen als hij zogeheten ‘directe stakeholder’ van het ziekenhuis is. Hoeveel geld Bernhoven op deze manier hoopt binnen te halen kan de woordvoerster niet zeggen.

Beleggers

Ook grote, professionele beleggers krijgen dit jaar de mogelijkheid om obligaties te kopen. Zij krijgen echter geen invloed op de manier waarop het ziekenhuis wordt geleid. Bernhoven zou het liefst aandelen uitgegeven maar kan dat wettelijk nog niet in verband met het verbod op winstuitkering op zorginstellingen. Als die wetsaanpassing door de Eerste Kamer is, kunnen de obligaties naar aandelen worden omgezet.