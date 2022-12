Iedereen uit Veghel mag straks zijn vuile was brengen bij het Washuis van IBN

Ex-tbs’er betast achterwerk vrouw in Boekel: ‘Ik vond haar leren broek mooi’

DEN BOSCH/BOEKEL - Ex-tbs’er J.A. (40) betastte vorig jaar een kwetsbare vrouw bij Huize Padua in Boekel. ,,Ze had een leren broek aan”, vertelde de Boekelaar tegen de politierechter in Den Bosch. ,,Die vond ik mooi, ik wilde er even aan voelen.”

9:47