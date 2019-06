Iedereen vindt wel iets van ‘ideale hangplek’ Foodcourt, maar liever zonder naam

,,Nee, nee ik ben toch al zo'n bekende hier in Uden", lacht een 27-jarige Udenaar in een rode Opel Corsa. Hij heeft zojuist even rondgehangen op het parkeerterrein met wat bekenden. ,,Dat doen we inderdaad vaker. Ook 's avonds. Ik ruim altijd keurig mijn rommel op. Als ik zie dat anderen iets op de grond gooien zeg ik er wat van. Dat doe je thuis toch ook niet?"



Hij vindt het Foodcourt een fijne hangplek. ,,Even tanken, wat eten, gezellig praten en dan weer verder." Het zijn volgens de Udenaar voornamelijk liefhebbers van showauto's. Hij beaamt dat daar af en toe best harde muziek uit kan klinken en begrijpt dat de omwonenden dat niet prettig vinden.