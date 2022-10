Iets lagere celstraf voor weghalen auto’s, pallets en dakleer in Veghel, Oss en andere plaatsen

Met het gouden jubileum­feest in aantocht heeft Zonnebloem Veghel weer iets om naar uit te kijken

VEGHEL - Ze zijn blij dat ze na 52 jaar eindelijk het 50-jarig bestaan van de Zonnebloem kunnen vieren. In coronatijd lagen de activiteiten voor de vrijwilligers en gasten van de afdeling Veghel-Eerde-Mariaheide-Zijtaart vrijwel stil. Maar met het gouden jubileumfeest op 1 oktober in het vooruitzicht is er weer iets om naar uit te kijken.

27 september