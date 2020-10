IJdele hoop voor een Volksuniversiteit Meierijstad

Het leek de Seniorenraad Meierijstad zo mooi; de Volksuniversiteit laten terugkeren in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. Met cursussen in talen, kunst en cultuur die betaalbaar zijn ook voor mensen met een kleine portemonnee. Ze diende vorig jaar een plan in om samen met de Volksuniversiteit Oss het initiatief nieuw leven in te blazen en vroeg 25.000 euro startsubsidie aan. In Uden/Veghel werd in 2011 de subsidie voor de Volksuniversiteit stopgezet. Ook in Schijndel was een soort van Volksuniversiteit, die is opgegaan in Welzijn het Palet, de voorloper van Welzijn de Meierij.