IJzige sfeer in 't Oventje door arbeidsmigrantenplan

Ook de feestjes, die ze onder het mom van een kookworkshop in de voormalige hooiberg houdt, zijn haar buren een doorn in het oog. Het houdt de gemoederen in het anders zo rustige dorpje onder Zeeland flink bezig. ,,Ze heeft overal lak aan en gaat maar door", verzucht overbuurman Fons Bergmans. ,,Naar ons wordt niet geluisterd. Het lijkt wel of ze de burgemeester en wethouders in haar zak heeft.”



De bewoners van 't Voor-Oventje voelen zich in de steek gelaten door de gemeente Landerd en houden hun ongenoegen niet voor zich. Toch durft een aantal buurtgenoten niet met naam en toenaam stelling te nemen tegen de plannen van Nooijen. Ze heeft de wind er flink onder.