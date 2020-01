‘Ik ken leden die een stuk chagrijniger zouden zijn als ze RKVV niet hadden’

Hij is zelf al 52 jaar lid van de club, die dit jaar 75 jaar bestaat. Toon Kerkhof, voorzitter van RKVV Erp is maar wat trots op zijn club met 750 leden en 175 vrijwilligers. Zelf kreeg hij een paar weken geleden een lintje vanwege zijn inzet voor de club, samen met Henri Muis en Frits van Beekveld. Nu vertellen ze graag waarom ze al die jaren bij RKVV zijn 'blijven hangen’, ook al stopten hun zonen (voor Henri en Frits was dat de reden om vrijwilliger te worden) met voetbal, ook al stopten ze zelf met spelen (Toon). Nee, RKVV is veel méér dan het spelletje alleen, vertellen ze. De saamhorigheid, de steun bij moeilijke gebeurtenissen, de keren dat het eerste elftal kampioen werd, de degradaties, de jubilea, het staat hen in het geheugen gegrift.

Vanzelfsprekend

Kort na de bevrijding, op 24 december 1944, werd de Erpse voetbalclub Achilles opgericht. De club, die later RKVV ging heten, groeide al snel uit tot grootste vereniging van Erp. Ieder gezin had wel iemand die lid was van de club in blauw-wit, vertelt voorzitter Toon Kerkhof. ,,Vroeger, zeg zo'n twintig, dertig jaar geleden, was het als jongen vanzelfsprekend dat je bij RKVV ging voetballen. Tachtig procent van de jongens in het dorp voetbalde bij RKVV.”

Ruimte voor verdriet

Toon Kerkhof begon in 1987 als vrijwilliger bij RKVV. In 2014 werd hij voorzitter: ,,Ik weet het nog zo goed. Ik was net vijf dagen voorzitter en toen gebeurde dat vreselijke ongeluk met de bakfiets, waarbij een jongetje van zes omkwam. De oppas, ook lid van onze club, overleed enkele dagen later. Op zo’n moment probeer je er voor mensen te zijn, zet je de deuren open en geef je ruimte aan het verdriet. In de jaren dat ik voorzitter ben, besef ik steeds meer dat je dit soort tragische dingen mee zal blijven maken. Afgelopen jaar nog, toen Koen Kanters bij een ongeval overleed. ‘s Ochtends kwam het nieuws, diezelfde middag nog kwam het team hier bij elkaar. We hebben hen in het jubileumboek geprobeerd te eren. Niet ieder persoonlijk, maar wel heel nadrukkelijk. Degenen die overleden lieten een blijvend litteken achter en we koesteren onze gedachten aan hen. Ja, zo hebben we het verwoord.”

Hapklare brokken

Net als andere clubs, heeft ook RKVV soms moeite om genoeg vrijwilligers te vinden. Frits van Beekveld was bijna dertig jaar penningmeester: ,,Waar je vroeger als vrijwilliger de hele zaterdag bij de club was, zie je dat nu veel minder.” Kerkhof: ,,Genoeg vrijwilligers vinden lukt alleen als je de taken in hapklare brokken opdeelt. Mensen hebben een druk leven, willen zich niet meer lang en voor veel uren vastleggen.” Henri Muis, die een grote rol bij de jeugdkampen had, lang wedstrijdsecretaris was en bij de technische staf zat: ,,Vroeger was het thuis vaak anders georganiseerd. Moeders werkten vaak niet buitenshuis, waardoor veel leden meer tijd hadden voor vrijwilligerswerk. De vrijwilligers die nog veel tijd hebben, dat zijn vooral de pensionado's en de mensen die thuis geen partner en kinderen hebben.”

Jubileumboek