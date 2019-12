‘Ik snijd je keel door’: agent voor eigen huis geschopt en bedreigd, Veghelaar (39) veroordeeld

'Fatima, Wesley, Elly en Gerard’ leren beter lezen en schrijven

9:03 VEGHEL - Wesley, Elly, Gerard en Fatima; ze staan symbool voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen in een nieuw project van Meierijstad. Want het actieplan dat in 2018 is ingezet om laaggeletterdheid aan te pakken, toont nog niet het gewenste resultaat.