Ik zag drie beren...

Menselijke resten gevonden bij werk aan N616 Erp; werkzaamhe­den aangepast

12:00 ERP - Bij graafwerkzaamheden aan de N616 in Erp is men woensdag gestuit op delen van een doodskist en resten van een menselijk lichaam. Op de plek, op de hoek van Schansoord met de Julianasingel, heeft in het verleden een protestante kerk gestaan, waarbij ook een begraafplaats was.