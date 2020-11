In 2028 moet Omnipark De Brug in Erp en het aanbod klaar zijn: ‘Het is ons menens’

,,Al sinds 5 jaar trekken we met een grote groep Erpenaren aan deze kar”, liet Jan de Vocht, voorzitter van De Brug, gisteravond in gemeenschapshuis Ter Aa weten. ,,Sinds het moment dat de voormalige voetbalclubvoorzitter (Toon Kerkhof) zijn gedachten liet gaan over zijn club, zijn dorp en de inwoners, en bedacht dat de toekomst vol uitdagingen zou gaan worden.”

Kort na deze woorden, en onder toeziend oog van notaris Ronald Gerrits, kwamen de handtekeningen op de documenten en werden de glazen geheven op de nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Beheer.

Met deze stap in het proces naar de realisering van een groen park voor ontmoeten en bewegen wil De Brug nog eens onderstrepen hoe serieus de plannen zijn. ,,Dat moet ook wel als we het over een kostenplaatje van zo’n 20 miljoen euro hebben,” verklaart stuurgroep-voorzitter Kees den Bresser. ,,Al zal de realisering met daaraan gekoppeld de financiering in fases verlopen.”

Raad van Toezicht

In het afgelopen jaar is de haalbaarheid onderzocht en een programma van eisen opgesteld voor het nieuwe multifunctionele gebouw dat centraal staat in de plannen. Bureaus Kragten en Sigma rekenden onder meer de meerjarenexploitatie en het landschapsinrichtingsplan door.

In de Raad van Toezicht nemen, naast Jan Kerkhof, Bert van Boxmeer en Maddy Goossens, ook Claudia Fransen en Jolanda van Gerwe zitting. ,,Hoe blij en trots zijn we dat hiermee ook de volgende generatie er stevig de schouders onder gaat zetten. Met deze akte willen we laten zien dat het ons menens is. Dat we de leefbaarheid voor Erp, Keldonk en Boerdonk willen borgen en iedereen er straks van harte welkom is.”