In Bernheze gestaag meer bijstandsuitkeringen, meer drugsgebruik onder jongeren, méér jeugdhulp... ‘Gebruik die reservepot van 9,3 miljoen euro’

De behoorlijke pot met geld kwam dinsdag aan de orde tijdens de bespreking van de begroting in de commissie Maatschappelijke zaken. Waarom zouden we dat geld niet nu gaan inzetten? stelde commissielid Ellen Neelen van Progressief Bernheze. ,,Uit de cijfers voor Bernheze zien we een toename op allerlei gebieden van het sociaal domein. We zien bijvoorbeeld dat het aantal kinderen met overgewicht en obesitas toeneemt, het aantal bijstandsuitkeringen toeneemt, er meer alcohol & drugsgebruik is onder jongeren, het percentage jeugdhulp en jeugdbescherming neemt toe. Het gaat allemaal wel gestaag, en het zijn geen spectaculaire stijgingen. Maar tegelijkertijd gaan de budgetten wel omlaag.”