In Boekel jubileert 185 jaar koorervaring

Je werd vroeger niet zomaar koorzanger, weten Pieter van Doren (83) en Piet de Bie (82) uit Boekel. Zij vieren zondag hun zestigjarig jubileum bij het Boekels mannenkoor. Pieter werd als zanger ‘ontdekt’ door een buurman die bij het koor was. Zo is het gekomen. ,,Je kreeg eerst een soort aspirantenjaar en een cursus Gregoriaans. Want als je noten kunt lezen snap je nog niks van het Gregoriaans. En je moet ook heel anders zingen.” Van de zes man waarmee hij op cursus ging, is hij de enige die nog over is.