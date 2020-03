In de file bij de aardbeien drive-in in Uden, dát is nu het uitje

UDEN - Verse aardbeien halen bij de aardbeien drive-in van Jan en Birgitte van den Elzen in Uden, dát is nu het uitje. Ja, daar bij de aardbeienrotonde. Een enorme file heeft zich gevormd bij de drive-in, die sinds een week open is. De wachttijd is deze zondagmiddag meer dan een uur. Maar ja, er is toch niet anders te doen in tijden van corona...

Op de facebooksite Je bent pas een Udenaar staat een filmpje, dat zaterdag gemaakt is. Tientallen auto's staan in de file. De bestuurders wachten geduldig op hun beurt.

Eénrichtingsverkeer

Jan van den Elzen kan er met de pet niet bij. ,,Natuurlijk heb ik de lekkerste aardbeien die er zijn, maar dit is wel heel absurd. Dit lijkt nergens op. Ja, dit is voor mensen nu ook een uitje. Het is zo druk dat ik de politie heb moeten bellen. Boa's houden nu een oogje in het zeil en ze hebben van de weg een éénrichtingsweg gemaakt.”

Quote Gisteren was er een man die vertelde dat hij twee uur en negenender­tig minuten in de rij had gestaan. Was’ie nog trots op ook. Jan van den Elzen

De drive-in is nu een week open, vertelt Van den Elzen: ,,Het is altijd wel druk, maar dit heb ik nog nooit gezien. Gisteren was er een man die vertelde dat hij twee uur en negenendertig minuten in de rij had gestaan. Was’ie nog trots op ook. Er waren hier zelfs mensen uit Hengelo.”

Verschil

Dan nog even over die aardbeien. Van den Elzen: ,,Deze verkoop ik alleen hier en op de veiling. Deze liggen niet in de supermarkt, dan zou ik mezelf verloochenen. Weet je wat het verschil is? Ik verkoop rijpe aardbeien, die rijp geplukt worden. Dat is iets heel anders dan de houdbare aardbeien die in de supermarkt liggen. Dat is het verschil, sámen met het ras. Ik heb nu het ras Malling-Centenary, die zijn gruwelijk lekker. Maar om daar nou meer dan twee uur voor in de file te gaan staan...”

Mensen die in de rij staan, hoeven overigens niet bang te zijn dat ze op zijn als ze aan de beurt zijn. Van den Elzen: ,,Ik heb genoeg.”