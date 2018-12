In de ochtendspits iedere vijf minuten een bus naar Eindhoven

Jonge vrijwilli­gers uit Uden geven het goede voorbeeld

17:17 UDEN - Vrijwilligerswerk is niet aan leeftijd gebonden. Dat bleek donderdagmiddag in Uden waar de gemeente zes jonge vrijwilligers in het zonnetje zette voor het vele werk dat ze verzetten. Allemaal kregen ze een beeldje met een dikke duim en een cadeaubon.