In deze wijk worden bewoners iedere avond gestoken door muggen: ‘Ze steken zo door je spijkerbroek heen’

Noordkade in Veghel ontruimd door vrijgeko­men rook van gesmolten kaarsen

VEGHEL - De Cultuurfabriek aan de Verlengde Noordkade in Veghel is maandagavond rond 20.10 uur ontruimd. Bij het smelten van kaarsen was de nodige rook vrijgekomen, waardoor een ruimte kwam vol te hangen met rook.

13 juni