In één keer 37.000 vierkante meter aan varkensstallen weg in Meierijstad

In 2019 gaven 25 agrarische bedrijven al aan dat ze mee willen doen met de ombouwregeling, samen goed voor 90.000 vierkante meter aan stallen. Uiteindelijk zijn er 21 bedrijven overgebleven die daadwerkelijk meedoen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Sommige zijn al uit het straatbeeld verdwenen, maar wachten nog op goedkeuring voor een nieuwe bestemming. Voor 13 van deze bedrijven kan de gemeente het nu regelen in één bestemmingsplanwijziging.

Vaak gaat het om een verandering naar een woonbestemming, zoals aan de Trentweg 24 in Keldonk en Krijtenburg 9 in Erp. Soms mogen er bij de bestaande woning extra woningen worden gebouwd, zoals aan de Kuilen 12/13 in Eerde, waar drie woningen worden toegevoegd, en aan de Liempdseweg 19/21 in Rooi waar een woning wordt bijgebouwd.

Andere tak van sport

Sommige agrarische bedrijven gaan een hele andere tak van sport beoefenen, zoals aan de Kraanmeer 28 waar een woning naast horecabedrijf/evenementenverhuurbedrijf komt. Of het varkensbedrijf wordt een ander agrarisch bedrijf, zoals aan de Zijtaartseweg 12 in Rooi waar men planten gaat kweken, of aan de Erpsesteeg 6 in Zijtaart waar nu een groenteteeltbedrijf komt. Ook kiezen de boeren soms niet langer voor varkens, maar voor opslag in hun stallen.

Intensieve veehouderij in de ban

Het nieuwe bestemmingsplan is nodig om intensieve veehouderij op deze plekken voorgoed de das om te doen. Door 13 locaties samen te pakken in één bestemmingsplan, een veelomvattend plan van 2304 pagina's, verdwijnt op korte termijn al 37.000 vierkante meter aan staloppervlakte. Voor de overige deelnemende varkenshouders worden afzonderlijke procedures doorlopen.

,,Het leidt tot een betere landschappelijke invulling, een fraaier buitengebied en je haalt varkensrechten weg", zegt wethouder Jan van Burgsteden, die nog met de provincie om tafel gaat over de andere bedrijven. De gemeenteraad geeft op 29 september definitief een klap op de plannen. De commissie ruimtelijke ordening is al akkoord.

Meierijstad heeft misschien wel de meeste stallen in Brabant. In ieder geval ook veel leegstaande stallen: in 2019 stond Meierijstad nog op nummer één in Brabant met 200.000 vierkante meter aan leegstand. De verwachting is dat dat oploopt naar 500.000 vierkante meter lege stallen in 2030 als er niets aan wordt gedaan.