In Erp kan het wél: gemeente biedt zes bouwkavels in De Bolst te koop aan

Kijkje in de keuken van McDonald's op Foodcourt Uden: ‘Werk als Picasso’

6:02 UDEN - Het Foodcourt in Uden is een enorme publiekstrekker. Wat merk je daar van bij McDonald’s, een van de drie fastfood restaurants aan de A50? We mochten een dagje meekijken (en helpen) in de strak geleide keuken. ,,Doe jij die twee cheeseburgers?”