‘In Heeswijk-Dinther hoeft niets echt op de schop’

Tekst:Tineke van Schijndel (68) speelde in 1974 voor het eerst in een voorstelling van natuurtheater De Kersouwe in Heeswijk-Dinther. Toneelspelen was vroeger, toen ze nog in Vught woonde, ook een passie.

Quote Er is altijd genoeg te doen in de Kersouwe Tineke van Schijndel

Van Schijndel werd geboren in De Rips, trouwde met Ad en ze vonden hun huis in Heeswijk Dinther. Het theater werd voor beiden een geliefde plek. Daarbij werd Tineke bestuurslid en is nauw betrokken bij alle werkzaamheden rondom de voorstellingen.

Ze stond ruim veertig jaar voor de klas, onder meer aan basisschool 't Palet. Inmiddels is ze gepensioneerd. Als vrijwilliger bij De Kersouwe is ze vele uren per week actief in en om het theater, net als 'vliegende kiep' Ad, want er is altijd genoeg te doen.



Typisch Heeswijk Dinther(s)

,,Cultuur en natuur staan hoog in het vaandel van veel dorpelingen. Bovendien zijn ze initiatiefrijk. Een bierbrouwerij, toneelclub, galerie of museumboerderij, gewoon samen de schouders eronder."

Compliment

,,Die is voor Maarten en Gerrianne Lucius en alle ouders en vrijwilligers die er samen voor hebben gezorgd dat er in ons dorp een fijne woonplek is voor mensen met een lichte beperking: Abdijstaete. Een thuis met zorg op maat."

Club/vereniging

,,Omdat het voor veel verschillende mensen een aangenaam plekje is, noem ik onze eigen Kersouwe. Als vrijwilliger kun je bij ons op allerlei gebieden aan de slag."

Op de schop

,,Echt op de schop hoeft er voor mij niets. En wat we met het kerkgebouw in Heeswijk moeten? Daarover zijn de meningen verdeeld, al wil iedereen wel graag dat het pand behouden blijft.”

Als ik de baas was

,,Dan zou ik goed blijven luisteren naar de inwoners. Ook mag er extra aandacht naar het 'Alle Zielen'-project in de tuin van de abdij. Een sfeervol project voor jong en oud dat veel meer inhoudt dan alleen de herdenking van overledenen."

Ik weet zeker

,,Dat we ook volgend jaar, met het 75-jarig bestaan van de Kersouwe, opnieuw een mooie eigen productie en een jeugdproductie gaan presenteren."

Mooiste plekje

,,Dat is de natuur om Heeswijk Dinther. Ook als je hier in het theater even pauzeert en een plekje zoekt in het groen, voel je de rustgevende invloed van deze omgeving."

Verplichte kost

,,Heeswijk Dinther is op z'n best tijdens de te gekke 24-uurs solexrace en als er weer een 'Vier het Leven' bij de abdij plaatsvindt.”

Ik mis hier nog

,,Een veilige Hoofdstraat, al wordt er wel aan gewerkt. En misschien nog een leuke kledingzaak erbij?”