In het Ecodorp zorgen stenen voor warmte, en het hele dorp krijgt straks maar één aansluiting op het riool

Het begint al bij de fundering. Die is namelijk niet gemaakt van ordinair beton, met cement erin, maar van geopolymeerbeton. Een noviteit voor de huizenbouw. ,,Bij de productie van cement, komt heel veel CO2 uitstoot kijken,’’ zegt Rob Maas uit het Ecodorp. ,,Niet bij geopolymeerbeton, want daarvoor wordt een afvalproduct van de hoogovens gebruikt. We wisten dat er in de wegenbouw al geëxperimenteerd was met geopolymeerbeton, en omdat het Ecodorp een soort vrijstelling heeft, vanwege het innovatieve karakter, kon het hier voor huizenbouw gebruikt worden.’’