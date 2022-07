In het kleinste restaurant van Nederland vliegen de preien door de lucht. Dit en andere pareltjes van Fabriek Magnifique

VEGHEL - In Chez Cirqurant, het kleinste restaurant van Nederland, vliegen de preien en uien door de lucht. Want Jeroen van der Lee is niet alleen kok, maar ook jongleur. Hij is een van de vele kleine bijzondere verrassingen van Fabriek Magnifique.

Wat was het druk, vooral op zaterdagavond, op de grote podia in het Julianapark en op de Noordkade. Bij de Diana Ross-tribute van Giovanca bijvoorbeeld, en de tributes aan Doe Maar en Abba op de Noordkade. Maar wat Fabriek Magnifique ook zo leuk maakt, zijn de kleine acts, waar je als je niet goed oplet zomaar aan voorbij kunt lopen.

Zoals de jonglerende kok Jeroen van der Lee. In het begin gaat het er in het kleinste restaurant van Nederland heel rustig aan toe, maar dan gooit de jongleur vlijmscherp ogende messen de lucht in om ze weer kundig op te vangen, gevolgd door preien en uien. Het applaus volgt dan als vanzelf.

Jeroen van der Lee maakte de theatervoorstelling van de kookshow in zijn restaurant, waar steeds één gast welkom is. Met Fabriek Magnifique, het tweejaarlijkse culturele festival in Veghel, voert hij het op voor een groter publiek. De jongleur zorgt dat zijn gast uit het publiek steeds wat te eten krijgt en houdt de borden draaiend. ,,Het podium was wat klein en dat leverde logistieke uitdagingen op”, zegt hij lachend na de voorstelling. ,,Deze voorstelling is in elkaar gezet onder regie van Jango Edwards, de internationale gerenommeerde clown en entertainer.” In september staat hij met Chez Cirqurant zelfs in Barcelona tijdens het Festival of Fools.

Luchtacrobatiek

Terwijl veel mensen zaterdagavond gegrepen werden door de prachtige uitvoering van de opera Cavaleria Rusticana, door het Philharmonisch Orkest Den Bosch, de Bossche Opera en de Osse Opera, trad Mila Bauwmann iets verderop in het park op met haar luchtacrobatiek.

Volledig scherm Mila Bauwmann en haar luchtacrobatiek. © Franka Willems Publiek staat en zit rondom Mila Bauwmann uit Den Haag terwijl ze zich in doeken wikkelt, het zogenaamde aerial silk. Ze is van circus Rotjeknor uit Rotterdam en beoefent de luchtacrobatiek met doeken al tien jaar. ,,Het geeft me vrijheid. Je kunt zo bewegingen maken die je normaal niet kunt”, legt ze uit. Het is technisch moeilijk om te leren, zegt ze. Hester Meijer (11) doet ook aan luchtacrobatiek en staat er vol bewondering naar te kijken. ,,Ik wil ook wel zo goed worden. Ik doe het nu een jaar”, vertelt ze. ,,Ik kan alleen nog maar bewegingen doen als er ’n knoop in het doek zit. Het is moeilijk om te doen hoor. Je moet het ook durven.”

Het thema Tijd is op meerdere plaatsen zichtbaar

In de Parklaan hangen foto's op van Fotoclub Veghel, allemaal over het thema ‘Tijd’ van Fabriek Magnifique. Eronder parkeren mensen hun fietsen, maar soms blijven ze even staan kijken. Mia Rooijmans en Mirjam Evers hebben samengewerkt aan twee foto’s. ,,De foto met de trapauto en tractor is een samengestelde foto. Het linker zwarte gedeelte is gemaakt in 1942 en het gekleurde rechter gedeelte in 2022. We vonden dat het thema tijd wel erg duidelijk te zien is met 80 jaar tijdsverschil”, leggen de dames uit. En Rooijmans voegt toe: ,,Mijn oudste broer zit in de trapauto en ik zit met mijn mooie jurkje op de motorkap.”

Volledig scherm Een fototentoonstelling rond het thema De Tijd van Fotoclub Veghel. © Franka Willems

Vrijheid

Volledig scherm Forbes Suliyari uit Zimbabwe laat op Fabriek Magnifique zien wat hij kan. © Kirsten Rietbergen/BD Op de Aa varen mensen in een fluisterbootje door het park, om zo Veghel eens van een andere kant te zien. En op de oever zit een groep vrouwen uit Wijbosch, met een project rond het thema Vrijheid, dat gestart is op bevrijdingsdag en alle kernen van Meierijstad aandoet. Pauline de L’or gaat in gesprek met jong en oud over wat vrijheid betekent. Ouders schuiven met hun kinderen aan aan de lange tafel en er worden gezichten getekend en daarna ingekleurd. Er is keuze uit twee verfpaletten: die met de kleuren van Nederland, of het blauw en geel van Oekraïne. Fleur Hermans (5) uit Uden kiest voor het Nederlandse palet. Op haar schilderij schrijft de 5-jarige haar boodschap: ‘Vrijheid is bij mama kunnen zijn’. Pauline de L’or wijst naar de verschillende getekende gezichten die al opgehangen zijn. ,,De expositie groeit en groeit. Ons project eindigt op 5 mei 2023 in Casa del Arte in Wijbosch. Daar wordt alles tentoongesteld.”

Kunstenaar uit Zimbabwe

In de Hoofdstraat is in het 'kunststraatje’ kunstenaar Forbes Suliyari met hamer en beitel een prachtig kunstwerk aan het vormen. Forbes is een boer en kunstenaar uit Zimbabwe en is drie maanden per jaar te gast bij galerie en beeldentuin De Buffel. Daar poetst en repareert hij beelden en als er tijd is maakt hij ook nieuwe kunstwerken. ,,Hij kan hier laten zien wat hij kan", zegt Geert van den Oever van de beeldentuin.

Onder de foto: Hakim is te laat

Volledig scherm De kloostertuin is zondagmiddag een rustpunt voor de kleinsten. Jan Klaassen en Katrijn zijn van de partij. © Philip van den Brand/BD

Kloostertuin voor de kleintjes

Dan nog zo'n leuk plekje, waar je even wilt blijven hangen op dit festival. Diep verscholen in de kloostertuin zitten tientallen ouders en hun kinderen te genieten van Luuks poppenkast die een spannend avontuur van Jan Klaasen en Katrijn speelt. Het is even wandelen en zoeken om er te komen, maar de plek in de voormalige tuin van de zusters is een pareltje. Ook Hakim Traïdia, bekend van Sesamstraat waarin hij 35 jaar speelde, treedt er op. ,,Ik heb mijn eerste optreden gemist”, verontschuldigt hij zich. ,,Ik heb lang in een file gestaan.” Later in de middag is hij alsnog te zien en te horen. ,,Ik ga stand-up comedian doen voor kinderen en uiteraard ook hun ouders. Het gaat over een clown die ik in mijn kinderjaren vaak zag, als ik met mijn oom zijn voorstelling bezocht. Later raakte ik hem uit het oog en hij in de vergetelheid. Een tijd geleden zag ik hem weer en hebben we samen op het toneel gestaan. Zo bijzonder. Ergens heeft hij mij geïnspireerd. Daarover ga ik vertellen.” Traïdia heeft er zin in. ,,Voor kinderen mogen optreden is altijd bijzonder. Zeker op deze mooie plek.”

Volledig scherm Hakim treedt op in de Kloostertuin in Veghel. © Philip van den Brand/BD