In het kleinste restaurant van Nederland vliegen de preien door de lucht

VEGHEL - In Chez Cirqurant, ‘t kleinste restaurant van Nederland, vliegen de preien en uien door de lucht. Want Jeroen van der Lee, the Dutch Juggler, is niet alleen kok, maar ook jongleur. Een verslag van een dag Fabriek Magnifique, met veel bijzondere verrassingen.

Publiek volgt in het zonnetje de man die dan ober is en dan weer kok. In het begin gaat het in het kleinste restaurant van Nederland heel rustig aan toe, maar dan gooit de jongleur vlijmscherp ogende messen de lucht in om ze weer kundig op te vangen, gevolgd door preien en uien. Applaus volgt dan als vanzelf.

Jeroen van der Lee maakte een theatervoorstelling van de kookshow in zijn restaurant waar steeds één gast welkom is. Met Fabriek Magnifique heeft hij het omgebouwd tot straattheater. De jongleur zorgt dat zijn gast uit het publiek steeds wat krijgt te eten en houdt borden draaiend. ,,Het podium was wat klein en dat leverde logistieke uitdagingen op”, zegt hij lachend na de voorstelling en stelt trots: ,,Deze voorstelling is in elkaar gezet onder regie van Jango Edwards, de internationale gerenommeerde clown en entertainer. Zo mooi dat ik in september met Chez Cirqurant weer in Barcelona sta tijdens het Festival of Fools.”

Luchtacrobatiek

Terwijl veel mensen zaterdagavond gegrepen werden door de prachtige uitvoering van de opera Cavaleria Rusticana, vertolkt door het Philharmonisch Orkest Den Bosch, de Bossche Opera en de Osse Opera, trad Mila Bauwmann op in het park met haar luchtacrobatiek.

Publiek staat en zit rondom Mila Bauwmann uit Den Haag terwijl ze zich in doeken wikkelt, het zogenaamde aerial silk. Ze is van circus Rotjeknor uit Rotterdam en doet de luchtacrobatiek met doeken al tien jaar. ,,Omdat het me veel vrijheid geeft. Je kunt zoveel bewegen ook met je benen, wat je normaal niet zo doet”, legt ze uit. Ze vindt het technisch moeilijk om te leren, terwijl haar uitvoering van negen minuten zo sierlijk oogt. En ze hangt, schuift en beweegt ook nog op lyrische muziek.”

Volledig scherm Mila Bauwmann en haar luchtacrobatiek. © Franka Willems Hester Meijer (11) vond wat ze zag ‘goed en leuk’. ,,Ik wil ook wel zo goed worden. Ik doe het nu een jaar”, vertelt Hester. “Ik kan alleen dingen als er ’n knoop in het doek zit. Het is moeilijk om te doen hoor, ook om het te durven. En de trucjes zijn ingewikkeld.” Dat kan Bauwmann bevestigen: ,,Helemaal waar, letterlijk!”

Het thema Tijd is op meerdere plaatsen zichtbaar

De foto’s van leden van de Fotoclub Veghel rondom het thema ‘Tijd’ van Fabriek Magnifique hangen hoog op palen de in de Parklaan. Eronder worden fietsen geparkeerd, maar mensen blijven ook staan kijken. Mia Rooijmans en Mirjam Evers hebben samengewerkt aan twee foto’s. ,,De foto met de trapauto en tractor is een samengestelde foto. Het linker zwarte gedeelte is gemaakt in 1942 en het gekleurde rechter gedeelte in 2022. We vonden dat het thema tijd wel erg duidelijk te zien is met 80 jaar tijdverschil”, leggen de dames met een lach uit. En Rooijmans voegt toe: ,,Mijn oudste broer zit in de trapauto en ik zit met mijn mooie jurkje op de motorkap.”

Volledig scherm Een fototentoonstelling rond het thema De Tijd van Fotoclub Veghel. © Franka Willems