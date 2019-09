In Loosbroek móet je niks, alleen de sfeer proeven

Pierre van den Helm werd 51 jaar geleden geboren in Heesch, maar woont al weer twintig jaar in Loosbroek, waar hij actief is als voorzitter van fietsclub De Lekke Tube en bestuurslid is bij Golf HD. In zijn vrije tijd is hij een fanatiek sporter en gaat hij graag wandelen met de hond. Van der Helm heeft een vrouw en een dochter.