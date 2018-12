In Loosbroek staat niemand er alleen voor

“Ik wens iedereen een samenleving toe waarin we naar elkaar omzien. Daarbij denk ik aan twee gebeurtenissen in Loosbroek van het afgelopen jaar: het overlijden van Jouke Ruigrok en de grote brand in de diervoederfabriek. Drama en groot verdriet. Het is belangrijk dat je er bent voor mensen die het nodig hebben.” De boom werd ingezegend door pastor Frank van Roermund: “Weet, je staat er in Loosbroek nooit alleen voor.”

Op het plein hadden zich ondanks de kou vele mensen verzameld. Er was een warm houtvuur, glühwijn en warme chocolademelk. In dorpshuis De Wis was een kerstmarkt. De komende dagen kunnen nog meer wensen in de boom gehangen worden. Na de feestdagen wordt de boom verwijderd en worden alle wensen en gedachtes tijdens de nieuwjaarsontmoeting op 3 januari in De Wis in het licht gezet. De wensboom is een initiatief van het Oranjecomité, lokale horeca, de Kerncommissie en de parochie.