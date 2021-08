In navolging van de kunstroute presenteren Udense fotografen de fotoroute

De fotoroute wordt zaterdag 2 oktober om 9.30 uur geopend door Ina Adema, Commissaris van de Koning. De opening is in de aula van de bibliotheek/Kunst en Co aan het Mondriaanplein in Uden. Hier is ook een voorproefje van de exposanten te zien. Van elke fotograaf is een foto te zien waarop gestemd kan worden. Van de winnende foto wordt door Foto De Vakman een grote print ter beschikking gesteld.