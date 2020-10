In november helderheid over keuze rondweg om Volkel

VOLKEL - November wordt de maand van de waarheid voor Volkel wat betreft de gehoopte rondweg om het dorp. De omgevingsstudie naar de vier verschillende varianten is nagenoeg klaar. Op basis daarvan gaat de klankbordgroep bepalen wat de beste omleiding is voor de N605 die vanaf Boekel nu nog dwars door het dorp gaat.

Woensdagavond werd de commissie ruimte, economie en financiën door projectleider Theo Heida bijgepraat over de stand van zaken. Heel veel nieuws had hij niet te melden, constateerde Volkelaar Ton de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden). ,,Ik had graag nieuwe feiten gehoord want er moet garen op de klos”, zei hij over de zogeheten ‘omklap’ van de N605 waar Volkel al jarenlang op rekent.

Raad en provincie

Heida kon de commissie melden dat de onderzoeken naar de vier varianten om het dorp heen nagenoeg klaar zijn. Het is aan de klankbordgroep, samengesteld uit een brede doorsnede van het dorp en aanwonenden, om in november te kiezen wat de beste oplossing is. Aansluitend gaan gemeenteraad en provincie dan bepalen hoe de weg straks definitief moet gaan lopen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk naar de kosten van de verschillende opties gekeken.

Geld bepalend?

Ton de Vroomen was daar niet zo blij mee. Hij is bang dat geld uiteindelijk toch weer bepalend zal zijn in de keuze die gemaakt wordt. ,,Terwijl de provincie toch gezegd heeft dat de keuze van de omgevingsstudie gerespecteerd zou worden", zei hij. Volgens wethouder Franko van Lankvelt is het niet meer dan logisch dat alle varianten ook naar de financiële consequenties wordt gekeken. ,,Zodat we straks niet voor verrassingen komen staan", zei hij.