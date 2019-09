In Uden was het Dolle Dinsdag, met heel veel bommen

,,Ik vergelijk het maar met de stormramp van 1925. Toen bleef er in Uden geen dak heel, maar in het Oventje vielen doden. Dat was natuurlijk veel erger. Daarom spreekt iedereen nu nog over de ramp bij 't Oventje en lijkt het alsof het in Uden niet heeft plaatsgevonden. Dat is altijd als er een reeks met gebeurtenissen plaatsvindt; waar het het ergst is, blijft het verhaal hangen”, zegt Adriaan Sanders van de heemkundekring in Uden.